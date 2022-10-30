"Распугали весь народ": "опасная шайка" держит в страхе крупный район города

Один из крупных приморских городов держит в страхе преступная шайка. Очевидцы опубликовали видео в Tg-канал "от подписчика_уссурийск" (12+), на котором видно, как некие мужчины толпой подбегают к другому и спокойно лезут в карман.
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