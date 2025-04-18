Дочь певца Григория Лепса впервые за долгое время вышла в свет

Дочь народного артиста России Григория Лепса появилась на публике в облегающем платье. Актриса Инга Лепс приехала на показ новой коллекции от Дома моды Henderson и поделилась кадрами с мероприятия в Instagram.
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