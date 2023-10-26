ЦРУ раскрыло шокирующие данные по выпуску в России крылатых ракет

По данным американских спецслужб, наша оборонка в месяц производит намного больше КР, чем ВПК ФРГ в год Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Немецкая газета Bild обнародовала данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу Deutsche Presse-Agentur.
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