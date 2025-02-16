Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В рилсах засветили особняк Елены Малышевой в США: 21 спальня, мраморное джакузи, гостиная с колоннами и двор со статуями.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В рилсах засветили особняк Елены Малышевой в США: 21 спальня, мраморное джакузи, гостиная с колоннами и двор со статуями.
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