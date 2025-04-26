Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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