Кампанию по летнему трудоустройству подростков запустили в Кузбассе

Власти Кузбасса начали кампанию по трудоустройству подростков на время летних каникул. Для этого в региональном министерстве труда и занятости населения разработали проект по трудоустройству старших школьников #ТрудовойДесант.
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