Новый промах: едва запустив новый бренд, Меган Маркл нарвалась на судебный иск

Супругу принца Гарри снова обвинили в плагиате. Меган потерпела неудачу даже не успев начать проект LEGION-MEDIAМеган Маркл успела зарекомендовать себя как на редкость непредусмотрительная и неудачливая бизнес-леди.
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