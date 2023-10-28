Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Предательство русских»: Зачем Юрий Подоляка запустил вражескую пропаганду?

«Предательство русских»: Зачем Юрий Подоляка запустил вражескую пропаганду?

Политнавигатор На канале известного блогера Юрия Подоляки появился ролик с классическим сюжетом – два брата, которых разбросала судьба, оказываются в СВО, сражаясь по разные стороны фронта, и в один момент они встречаются на поле боя, где примиряются.

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