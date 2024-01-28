Новое предложение в Раде: Откупиться от ВСУ за $6300 в год и избежать мобилизации

Новое предложение в Раде: Откупиться от ВСУ за 00 в год и избежать мобилизации Ирэн ОрлонскаяСогласно новому предложению украинских депутатов, граждане страны получат возможность избежать призыва в Вооруженные силы Украины, используя предприятия и получая ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч гривен.