Новое предложение в Раде: Откупиться от ВСУ за $6300 в год и избежать мобилизации

Новое предложение в Раде: Откупиться от ВСУ за 00 в год и избежать мобилизации Ирэн ОрлонскаяСогласно новому предложению украинских депутатов, граждане страны получат возможность избежать призыва в Вооруженные силы Украины, используя предприятия и получая ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч гривен.
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