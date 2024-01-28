НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

78 подписчиков

Новое предложение в Раде: Откупиться от ВСУ за $6300 в год и избежать мобилизации

Новое предложение в Раде: Откупиться от ВСУ за $6300 в год и избежать мобилизации

Новое предложение в Раде: Откупиться от ВСУ за 00 в год и избежать мобилизации Ирэн ОрлонскаяСогласно новому предложению украинских депутатов, граждане страны получат возможность избежать призыва в Вооруженные силы Украины, используя предприятия и получая ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч гривен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх