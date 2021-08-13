Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере

По словам Слуцкого, это поражение стало самым драматичным в его карьере.Напомним, что на 106-й минуте казанцы остались в меньшинстве из-за удаления Ильи Самошникова, затем пропустили мяч, а на последних минутах овертайма не реализовали пенальти.