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Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере

Слуцкий назвал поражение "Рубина" от "Ракува" самым драматичным в карьере

По словам Слуцкого, это поражение стало самым драматичным в его карьере.Напомним, что на 106-й минуте казанцы остались в меньшинстве из-за удаления Ильи Самошникова, затем пропустили мяч, а на последних минутах овертайма не реализовали пенальти.

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