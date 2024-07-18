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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родриго Де Поль: «В Колумбии говорили, что Месси и Ди Мария уже не те, и после победы мы хотели об этом напомнить. Лео сказал: «Никто никого не провоцирует, празднуем»

Родриго Де Поль: «В Колумбии говорили, что Месси и Ди Мария уже не те, и после победы мы хотели об этом напомнить. Лео сказал: «Никто никого не провоцирует, празднуем»

«Этот кубок посвящен Ди Марии. Мы не хотели слишком много говорить об этом, потому что он легко поддается эмоциям, но перед полуфиналом Лео Месси сказал: «Это его последние матчи, мы выиграем их для него.

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