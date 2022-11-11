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Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Бойцы ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

Известия/Дмитрий Коротаев Сотрудники СБУ пытали российских пленных током по несколько часов. У пострадавших оставались сильные ожоги и синяки, рассказали освобожденные из плена военные Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов.

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