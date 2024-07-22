Мошенники обманули разом трех жителей Пряжинского района

Мошенники обманули пенсионеров Пряжинского района. В дежурную часть Отделения МВД России по Пряжинскому району обратились трое жителей одного из посёлков – 68-летняя и 61-летняя женщины, а также 55-летний мужчина.
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