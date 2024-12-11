Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела

МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны и осудило заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот призывает прекратить «усиливающиеся репрессии» против СМИ и населения Азербайджана.

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