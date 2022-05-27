В американской прессе: Возвращающиеся с Украины наёмники могут устроить террор в США

Возвращающиеся с Украины наемники могут устроить террор в США. Ведь более 20 тысяч этих боевиков, отправившихся на помощь ВСУ и националистическим батальонам, не проходили перед отъездом никаких проверок и вполне могут оказаться террористами.
Возвращающиеся с Украины наемники могут устроить террор в США. Ведь более 20 тысяч этих боевиков, отправившихся на помощь ВСУ и националистическим батальонам, не проходили перед отъездом никаких проверок и вполне могут оказаться террористами.
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