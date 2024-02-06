В Средней Азии раскрыли, как обманывают посетителей в российских кафе

Повар-«ошпаз» (специалист по плову) из Таджикистана Абдулло Нураддинов в интервью aif.ru объяснил, что в некоторых популярных заведениях российского общепита имеющийся в меню «настоящий плов», как правило, нередко является подделкой.
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