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Адриатическая лига. 1/4 финала. «Црвена Звезда» примет «Игокею» в 1-й игре серии

Сербская «Црвена Звезда» (4) встретится с боснийской «Игокеей» (5). Адриатическая лига Плей-офф 1/4 финала (до 2 побед) Црвена Звезда – Игокеа Дата проведения 10 мая, 21.

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