Аукционный дом "Литфонд" продаст письмо Цветаевой за 1,25 млн рублей

10 сентября аукционный дом "Литфонд" проведет торги редких книг и документов, включая письмо Марины Цветаевой из 1912 года.
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