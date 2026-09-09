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Новости Липецка

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В Грязинском округе Липецкой области мужчина избил женщину ключом и поджег ее

В Грязинском округе Липецкой области мужчина избил женщину ключом и поджег ее

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, семь раз ударил женщину ключом и облил воспламеняющейся жидкостью.

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