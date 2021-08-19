Вакцину «Спутник V» модифицировали под дельта-штамм коронавируса

- В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины. Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против «дельта»-штамма априори никто сказать не может, - сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».