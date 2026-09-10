Снохачество: почему это было распространено на Руси

Когда речь заходит о тёмных страницах крестьянского быта, снохачество стоит в этом ряду особняком. Это явление, которое историк Василий Семевский называл не иначе как «отвратительной чертой семейных нравов русского крестьянства», было настолько распространено в XVIII–XIX веках, что современники порой воспринимали его как неизбежную данность.