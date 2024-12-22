Бабушки не советовали откровенничать в семье/отношениях. Екатерина МАРТИНОВИЧ Тема «чего нельзя рассказывать о себе мужу/жене, будучи в отношениях» периодически всплывает в соцсетях.
Личная граница на замке: Шесть вещей, о которых лучше не рассказывать друг другу
Комментарии
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А
Александр24
Я с вами эту тему не собираюсь обсуждать. У вас это прекрасно получится с Майей. Не отвечайте.
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19 час.
Дмитрий Бакланов
Да пусть хоть заверещиться о количестве. Бездоказательные бредни, кто будет им верить? Справка есть? Нет - значит врешь! Некоторые специально поднимают тему, повышают свое ЧСВ. А на самом деле, ну кому кроме тебя она нужна? Была бы нужна давно бы отобрали или попросили или попробывали купить.
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4 час.
Элина Морозова
Когда нет аргументов, то и обсуждать не хочется.
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4 час.
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