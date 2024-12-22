Личная граница на замке: Шесть вещей, о которых лучше не рассказывать друг другу

Я с вами эту тему не собираюсь обсуждать. У вас это прекрасно получится с Майей. Не отвечайте.

Дмитрий Бакланов

Да пусть хоть заверещиться о количестве. Бездоказательные бредни, кто будет им верить? Справка есть? Нет - значит врешь! Некоторые специально поднимают тему, повышают свое ЧСВ. А на самом деле, ну кому кроме тебя она нужна? Была бы нужна давно бы отобрали или попросили или попробывали купить.