Владимирская область заняла 50 место в рейтинге регионов по благосостоянию

Ивановская область находится на несколько строчек ниже.На сайте «РИА Новости» был опубликован рейтинг регионов России по материальному благополучию населения.
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