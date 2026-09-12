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Диана Исакова выиграла золотую медаль на Кубке Азии по триатлону

Диана Исакова выиграла золотую медаль на Кубке Азии по триатлону

Российская триатлонистка Диана Исакова завоевала золотую медаль на Кубке Азии по триатлону. Соревнования прошли с участием спортсменов из разных стран региона, где Исакова продемонстрировала высокие результаты во всех трех дисциплинах.

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