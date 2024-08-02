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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лукаку при Конте способен забить 20 голов. «Наполи» достойно заменит Осимхена». Сабатини о форвардах

Ранее сообщалось о переговорах руководства неаполитанцев с «Челси» по поводу трансфера 31-летнего бельгийского нападающего.

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