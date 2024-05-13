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представители трудового коллектива ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ приняли участия в автопробеге ´Огонь памяти´, приуро...

представители трудового коллектива ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ приняли участия в автопробеге ´Огонь памяти´, приуро...

30.04.2024 представители трудового коллектива ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ приняли участия в автопробеге ´Огонь памяти´, приуроченный к празднованию 79-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками.

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