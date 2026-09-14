ВС РФ организовали учения военных инженеров для стран АСЕАН и "СМОА плюс"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Инженерные войска Вооруженных сил РФ совместно с партнерами из Лаоса организовали в Нижегородской области учения по гуманитарному разминированию для стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс").
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