В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

В России предложили отслеживать передвижения курьеров по камерам Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и бизнесмены обсудили стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие, пишет РБК со ссылкой на несколько источников.