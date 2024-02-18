В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

В России предложили отслеживать передвижения курьеров по камерам Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и бизнесмены обсудили стандарт работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие, пишет РБК со ссылкой на несколько источников.
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