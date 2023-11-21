И

ИЗРАЭЛЬХЭНДС

Бела Кун, как и Землячка, к пролетариату не имел никакого отношения. Он тоже вырос в респектабельной еврейской семье Самуила Куна и Розы Гольдбергер. Отец его был нотариусом. Бела Кун сблизился с революционерами вскоре после поступления на юридический факультет Коложварского университета, и уже в 16 лет стал членом Венгерской социал-демократической партии.Такими были главные «крымские каратели». В заключение – ещё одна цитата из доклада М. Султан-Галиева от 12.04.21: «Идёт слишком широкое применение в Крыму красного террора. Число расстрелянных достигает 20-25 тысяч. Народная молва превозносит эту цифру до 70 тысяч. Самое скверное, что среди расстрелянных очень много рабочих элементов и лиц, отставших от Врангеля с искренним и твёрдым решением честно служить Советской власти…»