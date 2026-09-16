CENTCOM начал учения «Стремительный лев — 2026» в Колорадо

Центральное командование США и вооруженные силы Иордании начали 15 сентября учения «Стремительный лев — 2026» в Колорадо.
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