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Мировой госдолг приблизился к $100 трлн: Стоит ли переживать России, объяснил эксперт

Мировой госдолг приблизился к $100 трлн: Стоит ли переживать России, объяснил эксперт

В 2024 году мировой государственный долг приблизился к 100 триллионам долларов и может его превысить.

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