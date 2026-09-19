Европа без саудовской нефти: Saudi Aramco отменила октябрьские поставки в ЕС

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила минимум два нефтеперерабатывающих завода в Европе: в октябре сырую нефть им поставлять не будут.
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