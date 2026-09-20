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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о Валиевой и Трусовой: «Камиле намного сложнее психологически, потому что она пока не допущена»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала не сравнивать Камилу Валиеву и Александру Трусову  по итогам контрольных прокатов.

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