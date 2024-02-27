Сенаторы заявили, что послание Путина задаст вектор развития России

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета, а также задаст вектор развития страны на долгую перспективу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии