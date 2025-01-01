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Германии предсказали потерю полумиллиона рабочих мест

Германии предсказали потерю полумиллиона рабочих мест

Наиболее ужасный год для европейского автопрома ушел в прошлое. В 2024 году немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW или Mercedes погрузились в глубокий кризис, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

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