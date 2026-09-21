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Новости Тамбова

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Южный циклон принесёт в Тамбов дожди

Южный циклон принесёт в Тамбов дожди

Погода в Тамбове на этой неделе изменится в связи с активным южным циклоном, который, по прогнозам синоптиков, начнет наступать на Черноземье с 23 сентября.

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