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★ NEXT WAR ★ Военные новости

348 подписчиков

‼️🇺🇸🇬🇱 Трамп подписал соглашение по Гренландии с руководством острова и Дании ▪️Документ предусматривает наращивание американского военного присутствия, включая строительство двух военных баз.

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