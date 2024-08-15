В Улан-Удэ сделают еще одну полосу на проспекте 50-летия Октября

Ночная работа поможет разгрузить одну из самых загруженных дорог в центре Улан-Удэ. Власти приняли решение расширить проезд на проспекте 50-летия Октября, чтобы улучшить транспортную инфраструктуру города.
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