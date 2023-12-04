По обращению ингушского бизнес-омбудсмена должностное лицо привлечено к административной ответственности

В адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей поступило обращение ООО с жалобой на противоправные действия УЭБ и ПК МВД по Республике Ингушетия при проведении оперативно-розыскного мероприятия (далее-ОРМ), которое было перенаправлено на рассмотрение Уполномоченному по Республике Ингушетия.