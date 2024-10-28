В Госдуме ответили, можно ли купить дачу на маткапитал

МОСКВА, 28 октября, ФедералПресс. Средства материнского капитала можно использовать только для покупки жилого дома, в том числе дачного, но не для приобретения земельного участка под ним, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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