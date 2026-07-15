Лантратова — о деле Новиковой: Франция приравнивает помощь мирным к преступлению

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя дело задержанной во Франции основательницы SOS Donbass Анны Новиковой, заявила, что Париж приравнивает помощь мирным жителям к преступлению.
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