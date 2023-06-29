США могут дать Украине самое желанное оружие, загадка Суровикина и первые соцопросы после мятежа Пригожина США готовятся перейти очередную, одну из самых важных «красных линий» в поставках оружия Украине — передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS для установок HIMARS.
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