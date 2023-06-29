The Bell

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Этот младший сын Сороса БУДЕТ ТАК ЖЕ ЭФФЕКТИВНО ГАДИТЬ, КАК И ОТЕЦ?!!.. Хороша семейка, ничего не скажешь!!Сорос передаст ко...
  • Надежда Никитина
    Вот и славненько, пусть посидят до окончания СВО.На ПМЭФ впервые в...
  • Надежда Никитина
    Интересно, что за источники от  наших "элит" которые сомневаются в победе ВВП и продолжают работать "не поднимая голо...Чем грозит подрыв...

США могут дать Украине самое желанное оружие, загадка Суровикина и первые соцопросы после мятежа Пригожина

США могут дать Украине самое желанное оружие, загадка Суровикина и первые соцопросы после мятежа Пригожина

США могут дать Украине самое желанное оружие, загадка Суровикина и первые соцопросы после мятежа Пригожина США готовятся перейти очередную, одну из самых важных «красных линий» в поставках оружия Украине — передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS для установок HIMARS.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх