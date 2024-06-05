Жительница Петрозаводска на иномарке врезалась в загадочный агрегат

«Большой сюрприз» поджидал девушку по пути к карельской столице. В Карелии произошло необычное ДТП. Петрозаводчанка за рулем легкового автомобиля врезалась в загадочный агрегат, который лежал прямо на дороге.
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