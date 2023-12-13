В Петербурге разрешили использовать средства маткапитала на образование родителей

Размер материнского капитала в Петербурге составляет почти 200 тысяч рублей. Депутаты Законодательного Собрания на заседании приняли закон о возможности использовать средства регионального материнского капитала на профессиональное образование или переподготовку родителей.
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