На Украине в зоне СВО геройски погиб боец из Ростовской области

Наша страна по достоинству отметила мужество и смелость настоящего донского воина.Из Министерства обороны России пришло известие о том, что погибший военнослужащий в зоне СВО из Ростовской области отмечен вышей правительственной наградой за свои героизм и мужество при выполнении боевого задания.
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