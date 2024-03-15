На Украине в зоне СВО геройски погиб боец из Ростовской области

Наша страна по достоинству отметила мужество и смелость настоящего донского воина.Из Министерства обороны России пришло известие о том, что погибший военнослужащий в зоне СВО из Ростовской области отмечен вышей правительственной наградой за свои героизм и мужество при выполнении боевого задания.