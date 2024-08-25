«Новая угроза. ВСУ изменили тактику обстрела территории России»: Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали использовать новую стратегию для атак в Запорожской области Об этом сообщает РИА Новости.
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