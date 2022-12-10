Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Харден избавился от опеки Шредера и забросил 3-очковый с фолом

Харден избавился от опеки Шредера и забросил 3-очковый с фолом

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден стал автором эффектного момента в матче с «Лейкерс» (133:122 ОТ). Харден избавился от опеки Денниса Шредера с помощью финта и забросил 3-очковый с фолом немца.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх