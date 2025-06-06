Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Alex Nемо
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NYT назвала восемь вариантов того, как Трамп и Маск могут навредить друг другу

NYT назвала восемь вариантов того, как Трамп и Маск могут навредить друг другу

Газета The New York Times перечислила восемь вариантов того, как президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут навредить друг другу.

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