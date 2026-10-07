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Живая Кубань

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Пьяный капуцин устроил погром в многоэтажке: обезьяна напилась спирта, съела пачку таблеток и искусала четырех человек

Пьяный капуцин устроил погром в многоэтажке: обезьяна напилась спирта, съела пачку таблеток и искусала четырех человек

Пьяный капуцин устроил погром в многоэтажке: обезьяна напилась спирта, съела пачку таблеток и искусала четырех человекВ бразильском Салвадоре, административном центре штата Баия, обезьяна-капуцин превратила обычный день жильцов комплекса в сюрреалистичный триллер.

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