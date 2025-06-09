Тень на блокчейне: как Россия борется с подпольными майнерами

За последние два месяца в России были закрыты сразу несколько нелегальных майнинг-ферм, большинство из которых находились в отдалённых регионах и новых территориях, где контроль за энергетикой и налогами остаётся слабым.
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